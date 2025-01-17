Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:50, 17 января 2025Экономика

Белоруссия резко повысит тарифы на транспортировку российской нефти

Белоруссия поднимет тарифы на транспортировку нефти из РФ на 11 % с 1 февраля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

С 1 февраля тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии поднимутся на 11 процентов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики, сообщает «Интерфакс».

Для транспортировки нефти по магистральному трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба» в направлении Унеча (Высокое) — Адамова Застава (граница с Польшей, далее сырье идет в Германию) цена составит 698,48 российского рубля за тонну, а в сторону Бродов и границы Белоруссии и Украины (далее идет в Венгрию и Словакию) — 239,52 рубля.

Минск каждый год индексирует тарифы на прокачку нефти с территории России по согласованию с «Транснефтью».

Ранее в январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует останавливать транзит нефти по «Дружбе» в сторону европейских стран. По его словам, такие действия стали бы прямым нарушением украинских договоренностей с Евросоюзом, в том числе Соглашения об ассоциации с ЕС.

В текущем году подключиться к поставкам российской нефти по этому маршруту надеются в Сербии, однако для этого стране необходимо оперативно договориться с Венгрией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Космический корабль Starship взорвался во время тестового полета. Что стало причиной катастрофы детища Илона Маска?

      В Кремле оценили вероятность приглашения Украины в НАТО из-за договора с Британией

      Мужчинам и женщинам порекомендовали эффективные методы лечения облысения

      Байден перепутал атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября

      В США заявили о «невыносимо высоком» риске прямой военной конфронтации с Россией

      В Кремле оценили возможность изменений позиций США по украинскому конфликту

      В Японии заявили о безвыходном положении Украины на поле боя

      В Кремле связали ситуацию в зоне СВО и рейтинг Путина

      В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина в соцопросах

      В трех европейских странах запасы газа опустились ниже 50 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше