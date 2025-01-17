Белоруссия резко повысит тарифы на транспортировку российской нефти

Белоруссия поднимет тарифы на транспортировку нефти из РФ на 11 % с 1 февраля

С 1 февраля тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии поднимутся на 11 процентов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики, сообщает «Интерфакс».

Для транспортировки нефти по магистральному трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба» в направлении Унеча (Высокое) — Адамова Застава (граница с Польшей, далее сырье идет в Германию) цена составит 698,48 российского рубля за тонну, а в сторону Бродов и границы Белоруссии и Украины (далее идет в Венгрию и Словакию) — 239,52 рубля.

Минск каждый год индексирует тарифы на прокачку нефти с территории России по согласованию с «Транснефтью».

Ранее в январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует останавливать транзит нефти по «Дружбе» в сторону европейских стран. По его словам, такие действия стали бы прямым нарушением украинских договоренностей с Евросоюзом, в том числе Соглашения об ассоциации с ЕС.

В текущем году подключиться к поставкам российской нефти по этому маршруту надеются в Сербии, однако для этого стране необходимо оперативно договориться с Венгрией.