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15:23, 10 января 2025Экономика

На Украине заявили об отсутствии планов по прекращению транзита российской нефти

Шмыгаль: Транзит нефти из РФ в Европу по «Дружбе» останавливать не планируется
Вячеслав Агапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» останавливать не планируется. Об отсутствии таких намерений во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует ТАСС.

По словам представителя властей, остановка прокачки российской нефти станет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС. Транзит сырья соответствует санкционному режиму Евросоюза в отношении РФ, который разрешает его поставки в Венгрию и Словакию. В противном случае пострадавшие страны могут обратиться в международный арбитраж для разрешения спора и оставить Украину без финансовой помощи со стороны Евросоюза.

В конце 2024 года ряд энергокомпаний Центральной Европы призвали власти Евросоюза сохранить транзит российского газа через территорию Украины в 2025 году. В документе отмечалось, что потери только Словакии от приостановки транзита составят 220 миллионов евро.

Транзит российского газа через территорию Украины прекратился 1 января 2025 года. В республике неоднократно подчеркивали, что не заинтересованы в дальнейших поставках топлива «Газпрома» через местную газотранспортную систему. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этой теме «поставлена точка».

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