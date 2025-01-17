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02:48, 17 января 2025Мир

Трамп поделился планами сделать Голливуд больше и сильнее

Трамп с помощью спецпосланников хочет сделать Голливуд больше, лучше и сильнее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначение актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и отца Анджелины Джоли Джона Войта его спецпосланниками. Об этом он рассказал в своей социальной сети Truth Social.

«Они будут служить моими специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, много бизнеса которого за последние четыре года ушло за границу, назад — больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было», — поделился планами Трамп.

У Трампа сложные отношения с большинством актеров и творческих работников демократического Голливуда, где его не принимают. Многие из них неоднократно высказывались против него во время различных награждений.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трампу предстоит серьезная «борьба за душу Америки» — Голливуд. Пушков заявил, что Голливуд является одной из главных площадок формирования ценностей современных США, что понимает Трамп. «Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — подчеркнул он.

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