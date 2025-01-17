У России появился серьезный конкурент в борьбе за европейский рынок удобрений

РИА Новости: Египет почти догнал Россию по доходам от поставок удобрений в ЕС

По итогам ноября 2024 года Египет почти догнал Россию по доходам от поставок удобрений в страны Евросоюза (ЕС). О появлении у РФ серьезного конкурента в борьбе за европейский рынок сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

В последний месяц осени российские экспортеры отправили в Европу удобрения на общую сумму в 122,4 миллиона евро. В сравнении с октябрем доходы от продаж этой продукции выросли на 5 процентов, или на 6,4 миллиона. До этого их экспортная выручка снижалась на протяжении трех месяцев подряд после июльских 199 миллионов евро.

По итогам ноября РФ обеспечила 23,3 процента всех поставок удобрений в ЕС. На втором месте расположился Египет с результатом в 22,7 процента в структуре европейского импорта, а тройку лидеров замкнула еще одна африканская страна — Марокко — с долей в 13,2 процента.

В результате разрыв в доходах России, являющейся крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, и Египтом по итогам ноября составил всего три процента. Столь заметно приблизиться к друг по другу по отгрузкам в денежном выражении им удалось впервые с сентября 2022 года. Тогда Египет смог опередить Россию по этому показателю на два процента.

Ранее профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев назвал удобрения ключевой для ЕС российской продукцией. Одним из самых активных европейских закупщиков, по его словам, за последнее время оказалась Польша. Только за первые девять месяцев 2024 года эта страна приобрела у РФ в общей сложности 952 тысячи тонн (плюс 140 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го). Эксперт объяснил большой спрос на российские удобрения в том числе конкурентоспособными ценами и высоким качеством.