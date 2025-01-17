Энергопотребление в России ускорило падение

Глава комитета ГД Шульгинов сообщил об ускорении падения энергопотребления в РФ

По итогам 2024 года энергопотребление в России снизилось на 2,8 процента, но в январе падение ускорилось до 4,9 процента. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, сообщает РИА Новости.

В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) подтвердили слова депутата, указав, что потребление энергии в России с 1 по 15 января сократилось на 4,9 процента. При этом ранее его представитель указывал, что в 2025 году ожидается рост энергопотребления на три процента.

До прихода в Госдуму Шульгинов занимал пост главы Минэнерго. Его сменщиком стал бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В сентябре прошлого года он заявил, что российская энергетика испытывает недостаток финансирования и, соответственно, проблемы с обновлением.

По словам Цивилева, резервы, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны, а ситуация на Дальнем Востоке, которую раскритиковал президент страны Владимир Путин, только иллюстрирует общую ситуацию.