Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:06, 17 января 2025Бывший СССР

В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера

В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера Гахарию

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузии грозит изоляция из-за действий правящей партии «Грузинской мечты», заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в соцсети X. В частности, он упомянул нападение на бывшего премьер-министра Георгия Гахарию.

«Мы решительно осуждаем насилие против мирных грузинских граждан, протестующих, журналистов и оппозиционных лиц, включая бывшего грузинского премьер-министра Гахарию. Это очередной пример репрессивных тактик "Грузинской мечты", которая оставит страну в изоляции», — говорится в публикации.

Ранее в Батуми неизвестные лица избили лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию. Оппозиционер был госпитализирован с травмами лица, но в настоящее время уже выписан из медицинского учреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Первая причина — это ты». Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

      Россиянку задержали за сбор сведений для украинской разведки

      Врачи отключили пациента от системы жизнеобеспечения по нелепой ошибке

      Россиянка отправилась в Мексику и описала ее словами «повсюду хаос и солдаты с винтовками»

      В КНДР назвали главного виновника нестабильной ситуации вокруг Корейского полуострова

      Связанные с Китаем хакеры взломали компьютер главы Минфина США

      В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера

      Украинский депутат обвинил Зеленского в желании сорвать мирные переговоры

      Трамп поделился планами сделать Голливуд больше и сильнее

      Россиян предупредили о «бомбе» из-за ипотеки с низким взносом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше