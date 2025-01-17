В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера

В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера Гахарию

Грузии грозит изоляция из-за действий правящей партии «Грузинской мечты», заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в соцсети X. В частности, он упомянул нападение на бывшего премьер-министра Георгия Гахарию.

«Мы решительно осуждаем насилие против мирных грузинских граждан, протестующих, журналистов и оппозиционных лиц, включая бывшего грузинского премьер-министра Гахарию. Это очередной пример репрессивных тактик "Грузинской мечты", которая оставит страну в изоляции», — говорится в публикации.

Ранее в Батуми неизвестные лица избили лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию. Оппозиционер был госпитализирован с травмами лица, но в настоящее время уже выписан из медицинского учреждения.