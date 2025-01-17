В Госдуме призвали возбудить уголовное дело в отношении «неприкасаемого» Чубайса

Депутат ГД Луговой призвал возбудить уголовное дело в отношении Чубайса

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал возбудить уголовное дело в отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом парламентарий написал в Telegram.

Депутат напомнил, что ущерб от деятельности «Роснано» превысил 200 миллиардов рублей, и отметил, что эта цифра не является окончательной.

Луговой указал, что до сих пор фигурантами расследований становились только приближенные к Чубайсу сотрудники «Роснано». «И только неприкасаемый младореформатор до сих пор строит "Россию будущего" в европейских кулуарах», — подчеркнул он.

17 января Госдума обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Чубайса на предмет совершения им уголовно наказуемых деяний.