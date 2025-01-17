Госдума обратилась в СК из-за Чубайса

Госдума попросила СК проверить Чубайса на предмет совершения преступлений

Госдума обратилась в Следственный комитет (СК) России из-за экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС.

Глава оборонного комитета нижней палаты Андрей Картаполов попросил СК инициировать проверку в отношении Чубайса на предмет совершенных преступлений.

Также депутаты попросили генпрокурора России Игоря Краснова предоставить данные по материалам в отношении Чубайса.

Ранее был раскрыт размер ущерба от недобросовестных финансовых операций «Роснано». Он превысил 200 миллиардов рублей. Осенью 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию за проведенную им реформу энергетики.