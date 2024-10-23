Володин предложил экстрадировать Чубайса в РФ из-за приватизации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением экстрадировать бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию.

Он раскритиковал реформу электроэнергетики, которая была проведена под руководством Чубайса (тот 10 лет возглавлял энергетическую компанию РАО «ЕЭС России», которая по сути была энергетическим монополистом). В ходе реформы под контролем со стороны государства осталась сетевая и распределительная деятельность, а генерирующие мощности были приватизированы.

Володин сравнил развитие государственных и частных энергоотраслей

Спикер Госдумы вспомнил некие «заявления прежних лет», которые призывали отдать электроэнергетику в частные руки, после чего там получится нарастить мощности. «Что нарастили-то? Государство — да: в атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — посчитал Володин.

Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте Вячеслав Володин спикер Госдумы

Володин и ранее задавался вопросом «где Чубайс?»

В мае спикер Госдумы поинтересовался судьбой Анатолия Чубайса в контексте темы защищенности бизнеса в России и тех, кто «отобрал деньги» и покинул страну. По словам политика, те, кто ведет дела в России, больше защищены, чем те, кто «вынужден работать и водителями, и уборщиками, и кухарками».

Вячеслав Володин Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России. (...) Поэтому не надо здесь рассказывать, что там это все более защищено», — порассуждал Володин.

Чубайс организовал Центр российских исследований в Израиле

В феврале стало известно, что Анатолий Чубайс профинансировал новый Центр российских исследований в Тель-Авивском университете. Там уже действовал центр изучения России и Восточной Европы. По словам руководителя нового подразделения, существующий центр в основном занимается российской историей, а новый будет «пытаться понять будущее России».

Анатолий Чубайс Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Позднее он сам назвал цели Центра. «Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок», — объяснил Чубайс, отметив, что это позволит «получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем».

Между Россией и Израилем нет прямого договора об экстрадиции

Экстрадиция — процедура выдачи одним государством другому подозреваемого или обвиняемого в каком-либо преступлении. Для экстрадиции в отношении человека должно как минимум вестись следствие или быть возбуждено уголовное дело. Как напомнил РБК, о том, что против Чубайса ведется следствие, не сообщалось.

Отмечается, что у России и Израиля нет межправительственного договора о выдаче, однако в 2013 году генпрокуратуры двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в установлении прямых контактов между двумя ведомствами, которое предусматривает, в частности, взаимодействие в вопросах выдачи.

Кроме того, имели место несколько случаев экстрадиции в РФ как израильских, так и российских граждан. Однако были случаи и отказов в соответствующих запросах.