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02:00, 28 августа 2024Силовые структуры

Два соратника Чубайса арестованы по делу о растрате в «Роснано». Компании причинен ущерб более чем на 2 миллиарда рублей

ТАСС: «Роснано» признана потерпевшей по уголовным делам о хищении более ₽2 млрд

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, только по одному делу в отношении «Роснано» был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Компания признана потерпевшей стороной.

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Двух топ-менеджеров «Роснано» заочно арестовали

27 августа Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт.

Соратникам экс-главы компании Анатолия Чубайса вменяют растрату в особо крупном размере. Киселев и Рапопорт находятся за пределами России.

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В деле о хищениях из «Роснано» еще больше фигурантов

1 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что заочно обвинены в растрате заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев, управляющий директор «Роснано» Ирина Раппопорт и председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Они скрылись от следствия за рубежом.

Четвертый фигурант дела — директор дочерней структуры корпорации Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и помещен под домашний арест.

Организатором хищений следствие считает неустановленное лицо из числа руководителей корпорации. По данным МВД, деньги были похищены из «Роснано» в период с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием преступной схемы, состоящей из подконтрольных фирм.

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«Роснано» досрочно погасило часть долга

Тяжелое финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил выходец из «Ростеха» Сергей Куликов, и с тех пор основной деятельностью института развития стала чистка портфеля. Ни одного проекта за три года компания из своих средств не поддержала.

В марте управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов говорил, что компания больше не может справиться с обслуживанием долга своими силами. В конце мая «Роснано» предупредила о риске банкротства и попросила скидку на погашение долга.

В июле «Роснано» смогла досрочно погасить 80 процентов долга после соглашения о дисконте с кредиторами в размере 20 процентов. Сумма выплат не называлась, однако известно, что она была произведена из собственных средств, вырученных от продажи части из портфеля активов.

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      Марина Совина
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