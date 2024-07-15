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10:22, 15 июля 2024Экономика

«Роснано» досрочно погасило часть долга

«Роснано» досрочно погасило 80 % долга после соглашения о дисконте с кредиторами

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Компания «Роснано» смогла досрочно погасить 80 процентов долга после соглашения о дисконте с кредиторами. Об этом сообщает РБК.

Размер дисконта при погашении составил 20 процентов, уточнили в компании. Сумма выплат не раскрывается. Однако известно, что она была произведена из собственных средств, вырученных от продажи части из портфеля активов.

В конце мая компания предупреждала о риске банкротства. Тогда же компания попросила скидку на погашение долга. Тогда сообщалось, что это позволит сэкономить порядка 8 миллиардов рублей сразу, а еще 13 миллиардов придется на невыплату процентов и купонов по облигациям из-за досрочного погашения.

В марте управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов говорил, что у компания больше не может справиться с обслуживанием долга своими силами.

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      Платон Щукин
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