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09:55, 17 января 2025Россия

В Госдуме заявили о вызывающих испанский стыд российских полицейских

Депутат Матвеев о полицейских: Создается впечатление, что они роботы без позиции
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Полицейские в России иногда напоминают роботов, которые не смотрят новостей и не имеют ни идеологии, ни гражданской позиции. Так сотрудников российской полиции раскритиковал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Таким образом парламентарий отреагировал на ситуацию с участвующим в специальной военной операции россиянином Аскаром Кубанычбеком, который имеет и киргизское гражданство и за участие в военных действиях на стороне России был объявлен Киргизией в международный розыск, — российские полицейские задержали его с намерением выдать Бишкеку и отпустили лишь после общественного резонанса.

По словам Матвеева, действия некоторых полицейских вызывают у него чувство испанского стыда и прекратить неадекватное поведение правоохранителей может лишь прямой инструктаж высшего руководства МВД от главы министерства Владимира Колокольцева.

«Иногда создается впечатление, что полицейские в России — это роботы (...) Просто работают на баллы, и им все равно: задержать гражданина РФ, участника СВО для выдачи иностранному государству или депортировать русского из России за бумажное "нарушение миграционного режима"», — заявил депутат о безыдейных полицейских.

Ранее Кубанычбек заявил, что полицейские при задержании обращались с ним грубо, а на просьбу прекратить ответили предложением качать права в Киргизии.

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