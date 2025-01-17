В России раскрыли подробности о проекте строительства газопровода в Иран

Цивилев: Маршрут газопровода из России в Иран пройдет через Азербайджан

Россия и Иран согласовали маршрут газопровода в республику через Азербайджан, идет обсуждение цены поставок. Об этом рассказал глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, которого цитирует ТАСС.

«Созданы рабочие группы с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию», — уточнил министр. По его словам, в настоящее время идет речь о совместных проектах стран по добыче газа.

Российский президент Владимир Путин также раскрыл подробности о проекте. Говоря об объемах возможных поставок по газопроводу, глава государства отметил, что на первом этапе они могут составить до двух миллиардов кубометров с перспективой их доведения до 55 миллиардов кубометров ежегодно.

Заявления он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, прибывшим в Москву с визитом. Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана. Документ опубликован на сайте Кремля.