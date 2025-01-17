В Словакии заявили о готовности провести переговоры по Украине

Депутат Гашпар заявил о готовности Словакии провести переговоры по Украине

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что страна может организовать на своей территории переговоры по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Гашпар заявил о готовности Словакии провести переговоры по Украине. Он подчеркнул, что диалог мог бы пройти на низших уровнях.

«Встретятся ли на территории Словакии высшие представители — это вопрос… Братислава — место, где может пройти часть каких-то переговоров. Но куда в конечном счете поедут такие лидеры, как господин президент [России Владимир] Путин или [избранный президент США Дональд] Трамп — это покажет будущее», — отметил депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Индию за позицию по мирным переговорам по Украине. Она подчеркнула, что Россия ценит позицию Индии по выбору места и времени переговоров.