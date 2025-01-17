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20:39, 17 января 2025Наука и техника

В США перечислили преимущества российской «Черной дыры»

19FortyFive: Российские подлодки проекта 636 отличаются скрытностью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» прозвали «Черными дырами» из-за сложности их обнаружения. Преимущества субмарин перечислили в публикации американского издания 19FortyFive.

«Впервые представленные в начале 1980-х годов, эти дизель-электрические подводные лодки отличаются своей скрытностью, надежностью и адаптивностью и наиболее известны на Западе под своим официальным названием в НАТО — Kilo», — пишет автор.

Отмечается, что в России выпускают модернизированные подлодки проекта 636.3, которые отличаются усовершенствованными гидроакустическими системами, более мощной и малошумной силовой установкой, а также современным вооружением. Издание подчеркнуло, что «Черные дыры» могут поражать цели крылатыми ракетами «Калибр» на дальности до 2,5 тысячи километров.

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