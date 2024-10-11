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17:00, 11 октября 2024Наука и техника

Очередную «Черную дыру» спустили на воду

Подлодку «Якутск» спустили на воду на «Адмиралтейских верфях»

Фото: «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

Очередную дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 спустили на воду на «Адмиралтейских верфях». Субмарину «Якутск» строят для Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня спускаем шестую подводную лодку проекта 636 для Тихоокеанского флота, планово завершая строительство этой серии из шести подводных лодок (…) Подводные лодки класса "Варшавянка" оснащаются высокоточным оружием (…) способны решать любые задачи в любых районах Мирового океана», — сказал начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Игорь Мухаметшин на церемонии спуска.

По его словам, подлодки проекта 636.3 подтвердили свои характеристики в ходе выполнения боевых задач. «Варшавянки» отличаются скрытностью, поэтому на Западе их называют «черными дырами».

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«Якутск» — шестая подлодка серии для ТОФ. Субмарину заложили в августе 2021 года. Подлодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет «Калибр». В состав оборудования «Варшавянок» входят современный инерциальный навигационный комплекс и автоматизированная информационно-управляющая система.

В сентябре Минобороны сообщило, что боевой состав ТОФ России пополнили две атомные подводные лодки четвертого поколения — «Император Александр III» и «Красноярск».

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      Даниил Иринин
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