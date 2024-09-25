Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:36, 25 сентября 2024Наука и техника

ТОФ России пополнили две АПЛ четвертого поколения

Боевой состав ТОФ России пополнили АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) России пополнили две атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения — «Император Александр III» и «Красноярск». Об этом в Telegram сообщило Минобороны.

Торжественная церемония встречи экипажей субмарин состоялась в городе Вилючинск Камчатского края.

По словам заместителя министра обороны России Павла Фрадкова, новейшие подлодки не имеют равных в мире. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев сообщил, что субмарины были сданы в плановые сроки и готовы к выполнению боевых задач.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Ранее в Минобороны России сообщали, что АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подледный переход в Арктике.

В августе Моисеев рассказал, что ВМФ России до конца 2024 года от «Адмиралтейских верфей» получит атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» и многоцелевую атомную подлодку «Архангельск».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      В российской крепости нашли морскую мину и деньги Третьего рейха

      Семье Тепляковых с детьми-вундеркиндами выдали миллионы рублей на покупку жилья

      Посол России раскрыл последствия подрывов «Северных потоков» на отношения с Германией

      Германия сообщила о выданных ордерах на арест по делу подрыва «Северных потоков»

      Раскрыт вред невесомости для сердца

      Россиянам рассказали о последствиях просрочки по кредитам

      Тарпищев опроверг возможную смену гражданства российской теннисисткой

      Российский промышленный центр попал в топ-5 городов с самым чистым воздухом

      Глава Минэкономразвития рассказал о борьбе с инфляцией в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше