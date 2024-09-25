ТОФ России пополнили две АПЛ четвертого поколения

Боевой состав ТОФ России пополнили АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск»

Боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) России пополнили две атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения — «Император Александр III» и «Красноярск». Об этом в Telegram сообщило Минобороны.

Торжественная церемония встречи экипажей субмарин состоялась в городе Вилючинск Камчатского края.

По словам заместителя министра обороны России Павла Фрадкова, новейшие подлодки не имеют равных в мире. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев сообщил, что субмарины были сданы в плановые сроки и готовы к выполнению боевых задач.

Ранее в Минобороны России сообщали, что АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подледный переход в Арктике.

В августе Моисеев рассказал, что ВМФ России до конца 2024 года от «Адмиралтейских верфей» получит атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» и многоцелевую атомную подлодку «Архангельск».