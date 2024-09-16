Российские атомоходы осуществили подледный переход

МО: российские атомные подлодки осуществили подледный переход в Арктике

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» и «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» осуществили подледный переход в Арктике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«В целях наращивания группировки сил Тихоокеанского флота, в соответствии с планом стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", осуществили подледный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск"», — говорится в сообщении.

Маршрут перехода проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях. Протяженность маршрута составила более 4000 морских миль. 16 сентября подлодки продолжили движение в надводном положении. АПЛ сопровождает корвет «Гремящий» и спасательный буксир СБ-408.

В августе главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что до конца 2024 года флот получит атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую АПЛ «Архангельск» проекта 885М шифр «Ясень-М».