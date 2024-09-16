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16:45, 16 сентября 2024Наука и техника

Российские атомоходы осуществили подледный переход

МО: российские атомные подлодки осуществили подледный переход в Арктике

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» и «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» осуществили подледный переход в Арктике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«В целях наращивания группировки сил Тихоокеанского флота, в соответствии с планом стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", осуществили подледный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск"», — говорится в сообщении.

Маршрут перехода проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях. Протяженность маршрута составила более 4000 морских миль. 16 сентября подлодки продолжили движение в надводном положении. АПЛ сопровождает корвет «Гремящий» и спасательный буксир СБ-408.

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