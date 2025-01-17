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22:48, 17 января 2025Мир

В США заявили о победе России в конфликте на Украине

Полковник Макгрегор: Россия победила в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Россия победила в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Свое мнение он написал в соцсети X.

«Россия выиграла эту войну. Вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они этого и как далеко они зайдут», — отметил он.

Ранее Дуглас Макгрегор указал, что Запад всегда ошибался насчет России и не намерен менять эту тенденцию. Он напомнил, что в 2022 году западные политики уверяли, что Россия никогда не бросит вызов НАТО и «не посмеет вмешаться в дела Восточной Украины, чтобы защитить русскоязычных».

О том, что Россия победила в конфликте, Макгрегор сообщал в прошлом году. Тогда он призвал взглянуть на ситуацию на поле боя. По его словам, избранному президенту США Дональду Трампу следует понимать, что его инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта могут не привести к желаемому результату, поскольку в этом вопросе необходимо учитывать мнение Москвы.

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