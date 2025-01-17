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14:00, 17 января 2025Забота о себе

Вероятность вспышки свиного гриппа в Московском регионе оценили

Вирусолог Ларичев спрогнозировал вспышку свиного гриппа в Московском регионе
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вирусолог Виктор Ларичев оценил вероятность вспышки свиного гриппа в Московском регионе. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вспышка свиного гриппа в Москве и Подмосковье, как и в других регионах России, будет, спрогнозировал Ларичев. Однако, по его словам, этот штамм не опаснее других вирусов гриппа. «Вспышка будет, но то, что она будет хуже, протекать тяжелее, чем предыдущие, — скорее всего, нет», — подчеркнул врач.

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Вирусолог напомнил, что грипп передается воздушно-капельным путем, поэтому снизить риск заражения поможет ношение маски. Однако если вирус попадет на слизистую глаза, человек все равно заболеет, предупредил он. В связи с этим наилучшей мерой защиты от свиного гриппа Ларин назвал вакцинацию.

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков указал россиянам на частые ошибки при лечении гриппа. В частности, он призвал не пытаться сбивать высокую температуру аспирином, поскольку при гриппе он противопоказан.

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