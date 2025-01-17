Визит Зеленского в Польшу раскритиковали

Депутат Дворчик: Украина не имеет права вступить в НАТО без примирения с прошлым

Польский политик от оппозиционной партии «Право и справедливость», евродепутат Михал Дворчик прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Об этом он высказался в эфире радиостанции RMF24.

Дворчик раскритиковал визит Зеленского в Польшу и указал на отсутствие результатов. «Хорошо, что Польша и Украина сотрудничают, но, к сожалению, вчерашний визит Владимира Зеленского в Варшаву не принес никаких прорывов», — отметил он.

Депутат негативно отреагировал на слова Зеленского, в которых он раскритиковал кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого за его высказывания об отсутствии Украины в составе ЕС и НАТО. Дворчик отметил, что Украина не имеет права вступить в Североатлантический альянс без примирения с прошлым.

Ранее Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его мнению, это связано с «разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида». В ответ Зеленский призвал Навроцкого «готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках». В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах.