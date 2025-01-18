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01:51, 18 января 2025Мир

Билл Гейтс рассказал об ужине и увлекательной беседе о ВИЧ с Трампом

Билл Гейтс сообщил, что на трехчасовом ужине обсуждал с Трампом лекарство от ВИЧ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский миллиардер Билл Гейтс обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом проблемы глобального здравоохранения. Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, «долгий и на самом деле довольно увлекательный ужин» состоялся около двух недель назад. Встреча длилась около трех часов. За это время Гейтс и Трамп обсудили разработку лекарство от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Миллиардер пояснил, что во время пандемии коронавируса Трамп ускорил внедрение инновационных вакцин. «Так что я спросил, можно ли сделать то же самое и здесь, и, как мне кажется, мы оба в восторге», — поделился Гейтс.

Также они обсудили усилия по борьбе с полиомиелитом. Гейтс подчеркнул, что впечатлен интересом Трампа к проблемам глобального здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригласил Билла Гейтса, а также американского миллиардера и изобретателя Илона Маска на новогоднюю вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

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