Трамп пригласил Маска на вечеринку

Трамп пригласил Маска и Гейтса на новогоднюю вечеринку в своей резиденции

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, а также Билла Гейтса на новогоднюю вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Где ты? Когда ты приедешь в "Центр Вселенной", Мар-а-Лаго. Билл Гейтс просил разрешения приехать сегодня вечером. Мы скучаем по тебе (...) Канун Нового года будет УДИВИТЕЛЬНЫМ!!!» — обратился политик.

Кроме того, Трамп также указал, что ждет некоего человека по имени X. Предположительно, им является сын Маска, которого зовут X Æ A-12.

Ранее бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа Стив Бэннон назвал Маска «малышом», которому «необходимо проверить здоровье». В частности, поводом для ссоры стали споры вокруг неиммиграционной визы для специалистов H-1B. По словам предпринимателя, эта виза является «единственной причиной, по которой он находится в США вместе со многими важными людьми, которые построили SpaceX и Tesla».