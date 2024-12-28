Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 28 декабря 2024Мир

Трамп пригласил Маска на вечеринку

Трамп пригласил Маска и Гейтса на новогоднюю вечеринку в своей резиденции
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, а также Билла Гейтса на новогоднюю вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Где ты? Когда ты приедешь в "Центр Вселенной", Мар-а-Лаго. Билл Гейтс просил разрешения приехать сегодня вечером. Мы скучаем по тебе (...) Канун Нового года будет УДИВИТЕЛЬНЫМ!!!» — обратился политик.

Кроме того, Трамп также указал, что ждет некоего человека по имени X. Предположительно, им является сын Маска, которого зовут X Æ A-12.

Ранее бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа Стив Бэннон назвал Маска «малышом», которому «необходимо проверить здоровье». В частности, поводом для ссоры стали споры вокруг неиммиграционной визы для специалистов H-1B. По словам предпринимателя, эта виза является «единственной причиной, по которой он находится в США вместе со многими важными людьми, которые построили SpaceX и Tesla».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL. Кремль сообщил об уголовном деле, допрашивают военных

      Официальный курс доллара на новогодние праздники поднялся выше 101 рубля

      В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

      Звезда «Интернов» рассказала о перенесенной операции

      Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

      В Сумах прозвучали взрывы

      Медведь залез в дом и уснул под столом

      41-летняя звезда «Универа» показала фигуру до и после набора 11 килограммов

      На российских «Беркутах» испытают лазерную связь

      Оценено влияние открытия новых станций метро в Москве на стоимость аренды жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше