Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 18 января 2025Мир

Блинкен назвал несвободными предстоящие выборы в Беларуси

Блинкен описал предстоящие выборы президента в Беларуси как несправедливые
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Госсекретарь США Энтонин Блинкен назвал выборы президента в Беларуси несправедливыми. Об этом он написал в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Блинкен осудил предстоящие президентские выборы и отметил, что в «нынешней обстановке» их нельзя описать как «свободные или справедливые». Он также подчеркнул, что США поддерживают народ Беларуси в их стремлении к демократии, прозрачности и свободе.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Материалы по теме:
«Будущее куется на полях сражений» Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023
Незаменимый есть. Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
Незаменимый есть.Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
16 февраля 2022
Возвращение строптивых. Зачем Александр Лукашенко пытается вернуть уехавших из Белоруссии оппозиционеров?
Возвращение строптивых.Зачем Александр Лукашенко пытается вернуть уехавших из Белоруссии оппозиционеров?
5 апреля 2023

Ранее Григорий Лукашенко описал проведение выборов выражением «комар носа не подточит». Лукашенко призвал создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, а также подготовить избирательные участки. Белорусский глава потребовал обратить внимание на урны. По его мнению, их нужно сделать нормальными и красивыми.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мистер Нет». Путин напомнил, почему на Западе министру иностранных дел СССР Громыко дали такое прозвище

      Блинкен назвал несвободными предстоящие выборы в Беларуси

      Стало известно об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов»

      Назван возможный срок восстановления связей России и Евросоюза

      Бывший министр экологии оценил риски для здоровья при отдыхе на Черном море

      Стало известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области

      Вратарь забросил шайбу и установил новый рекорд НХЛ

      Ущерб агропромышленному комплексу Курской области от атак ВСУ оценили

      Володин запустил опрос о полном запрете вейпов

      Российского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше