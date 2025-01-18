Блинкен назвал несвободными предстоящие выборы в Беларуси

Блинкен описал предстоящие выборы президента в Беларуси как несправедливые

Госсекретарь США Энтонин Блинкен назвал выборы президента в Беларуси несправедливыми. Об этом он написал в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Блинкен осудил предстоящие президентские выборы и отметил, что в «нынешней обстановке» их нельзя описать как «свободные или справедливые». Он также подчеркнул, что США поддерживают народ Беларуси в их стремлении к демократии, прозрачности и свободе.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Григорий Лукашенко описал проведение выборов выражением «комар носа не подточит». Лукашенко призвал создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, а также подготовить избирательные участки. Белорусский глава потребовал обратить внимание на урны. По его мнению, их нужно сделать нормальными и красивыми.