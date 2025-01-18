Десять человек пострадали в ДТП под Тулой

МЧС: 10 человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки под Тулой

В Тульской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

ДТП случилось на 61-м километре автотрассы Тула — Белев. Как сообщаются экстренные службы, в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля пострадало десять человек — спасателям пришлось их деблокировать. Шестерых пострадавших госпитализировали, еще четверым медики оказали помощь на месте.

Ранее сегодня крупное ДТП произошло близ поселка Алзамай под Иркутском. На автомагистрали Р-255 «Сибирь» столкнулись и загорелись три фуры. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.

В Санкт-Петербурге внедорожник ранее протаранил ограждение и упал в Фонтанку. В салоне находилось двое мужчин и женщина, им удалось выбраться из машины. Серьезных травм ни водитель, ни пассажиры не получили, но их доставили в больницу с переохлаждением. От пострадавших, как отмечается, исходил запах спиртного.