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11:59, 18 января 2025Россия

Три фуры столкнулись и загорелись на российской трассе

На трассе Р-255 под Иркутском столкнулись и загорелись три фуры
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

На 1258 километре трассе Р-255 «Сибирь» под Иркутском столкнулись и загорелись три фуры. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области в Telegram.

В ГАИ уточнили, что авария произошла близ поселка Алзамай в Нижнеудинском районе. Сообщается, что в ДТП есть жертвы.

«На месте работают сотрудники спецслужб. Движение на федеральной дороге перекрыто. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными», — подытожили в госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге внедорожник протаранил ограждение и упал в Фонтанку, пострадал водитель автомобиля и два пассажира.

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