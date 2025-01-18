Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук истолковал слова премьера Венгрии Виктора Орбана о России как плохой знак для Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Накануне лидер Венгрии заявил, что Евросоюзу следует адаптироваться к изменившейся ситуации, поскольку инаугурация Дональда Трампа в США знаменует собой начло новой эпохи. Орбан добавил, что пришло время «выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений».
«Полностью согласен. Мир меняется, и нужно успеть быть не Зеленским», — прокомментировал слова Орбана Дмитрук.
Ранее геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что Россия и страны Евросоюза могут восстановить связи в течение десяти лет. По мнению эксперта, для восстановления диалога потребуются значительные усилия элит, однако в конечном итоге нормализация отношений — историческая неизбежность.