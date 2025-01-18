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11:31, 18 января 2025Бывший СССР

На Украине слова Орбана о санкциях и России истолковали как плохой знак для Зеленского

Депутат Рады Дмитрук назвал слова Орбана о России плохим знаком для Зеленского
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Denes Erdos / AP

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук истолковал слова премьера Венгрии Виктора Орбана о России как плохой знак для Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Накануне лидер Венгрии заявил, что Евросоюзу следует адаптироваться к изменившейся ситуации, поскольку инаугурация Дональда Трампа в США знаменует собой начло новой эпохи. Орбан добавил, что пришло время «выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений».

«Полностью согласен. Мир меняется, и нужно успеть быть не Зеленским», — прокомментировал слова Орбана Дмитрук.

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Ранее геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что Россия и страны Евросоюза могут восстановить связи в течение десяти лет. По мнению эксперта, для восстановления диалога потребуются значительные усилия элит, однако в конечном итоге нормализация отношений — историческая неизбежность.

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