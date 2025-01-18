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03:52, 18 января 2025Бывший СССР

Организатор заговора против Лукашенко стал политологом и экспертом

Организатор заговора против Лукашенко Юрий Зенкович стал политологом и экспертом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Осужденный в 2022 году на 11 лет за попытку захвата власти в Белоруссии Юрий Зенкович появился в эфире телеканала ОНТ.

Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в титрах был представлен как американский адвокат, политолог и эксперт. Он предстал перед камерами в гражданской одежде.

Ранее Зенкович попросил Лукашенко помиловать его и дать возможность вернуться в Соединенные Штаты. «Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать», — сказал он. Однако об исполнении его просьбы не сообщалось.

В апреле 2021 года Лукашенко сообщил, что на него и его сыновей готовилось покушение с участием спецслужб США. После этого Зенковича задержали в Москве. Позднее заговорщик рассказал, что белорусская оппозиция вела переговоры с другими странами о финансировании государственного переворота, а также планировала сбить вертолет президента страны.

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