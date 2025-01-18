Трампа предупредили о возможной катастрофе из-за Украины

Миршаймер: Заморозка конфликта на Украине обернется для Трампа катастрофой

В случае, если у избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не получится заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, его репутация на мировой арене может сильно пострадать. Об этом предупредил профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернется катастрофой для Трампа, потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл войну», — заявил эксперт.

По мнению Миршаймера, у Трампа есть лишь два сценария: выполнить все требования Москвы и заключить мирное соглашение или продолжить боевые действия, которые Запад и Вашингтон проиграют вместе с Киевом. При этом у самой Украины не останется другого выбора, кроме как согласиться на требования России даже несмотря на «политические трудности», сопряженные с этим, убежден профессор.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Дональд Трамп рассчитывает получить Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта на Украине. По его словам, получение награды — главная причина стремления республиканца положить конец конфликту.