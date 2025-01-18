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12:39, 18 января 2025Бывший СССР

В подполье заявили об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Лебедев: В подконтрольном Киеву Запорожье нанесли удар по заводу «Мотор Сич»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье был нанесен удар по заводу «Мотор Сич». Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — проинформировал подпольщик.

По его словам, после первого прилета был слышен звук еще одного взрыва. Он отметил, что второй взрыв мог быть следствием «криворукого украинского ПВО», которое по ошибке нанесла удар по территории завода.

Ранее в России назвали условие наступления армии страны с востока Запорожской области. Председатель комиссии по вопросам суверенитета и патриотическим проектам Владимир Рогов заметил, что для этого необходимо освободить Великую Новоселку.

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