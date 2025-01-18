В Польше заявили о неизбежности признания Киевом потери территорий

Экс-премьер Польши Миллер: Украине придется смириться с потерей территорий

Киеву придется смириться с потерей территорий, считает экс-премьер Польши Лешек Миллер. Он заявил об этом в интервью Rzeczpospolita.

По словам бывшего премьер-министра, у Украины даже с помощью избранного президента США Дональда Трампа не получится вернуть все территории, которые стали российскими.

«Это будет не тот мир, о котором мечтает Украина. Украинцы постоянно твердят, что их целью является возвращение к границам Украины до войны, а известно, что этого не будет», — указал он.

Ранее Миллер рассказал, что Трамп рассчитывает получить Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта на Украине. Он утверждает, что получение награды — главная причина стремления республиканца положить конец конфликту.