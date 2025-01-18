Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 18 января 2025Россия

ВСУ атаковали дронами Муром и Новую Таволжанку

Губернатор Белгородской области Гладков: БПЛА атаковали Муром и Новую Таволжанку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА поселки Муром и Новая Таволжанка, расположенные в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

В Муроме под удар попали, как утверждает чиновник, несколько жилых домов с хозяйственными постройками, а также гараж. Пострадали кровля и остекление.

«Еще одна атака беспилотника произошла в селе Новая Таволжанка — повреждены кровля и окно частного домовладения, а также легковой автомобиль», — написал губернатор. Сведений о пострадавших в результате атаки он не привел.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на Тульскую область на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Кроме того, вечером 17 января в городе Людиново в Калужской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар на территории промышленного предприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об ответе на удар ВСУ ATACMS по территории России

      Глава частично оккупированного ВСУ региона России заявил о недоверии к местным чиновникам

      Эксперт назвал сроки для получения результата в тренировках

      ВСУ атаковали дронами Муром и Новую Таволжанку

      Буйнов отреагировал на слухи о его госпитализации

      На Украине ликвидировали датского инструктора по управлению F-16

      В стране ЕС заявили об обнаружении обломков российского беспилотника

      Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

      В Германии признали рост военного потенциала России

      В крупном российском городе ликвидировали прокуратуру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше