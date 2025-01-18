ВСУ атаковали дронами Муром и Новую Таволжанку

Губернатор Белгородской области Гладков: БПЛА атаковали Муром и Новую Таволжанку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА поселки Муром и Новая Таволжанка, расположенные в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

В Муроме под удар попали, как утверждает чиновник, несколько жилых домов с хозяйственными постройками, а также гараж. Пострадали кровля и остекление.

«Еще одна атака беспилотника произошла в селе Новая Таволжанка — повреждены кровля и окно частного домовладения, а также легковой автомобиль», — написал губернатор. Сведений о пострадавших в результате атаки он не привел.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на Тульскую область на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Кроме того, вечером 17 января в городе Людиново в Калужской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар на территории промышленного предприятия.