Фигурист сравнил Олимпиаду и чемпионат России по прыжкам

Алиев: Как проехавший ОИ спортсмен скажу, ЧР по прыжкам — это крутой турнир

Фигурист Дмитрий Алиев сравнил Олимпийские игры (ОИ) и чемпионат России (ЧР) по прыжкам. Его слова приводит Sport24.

«Слышал много критики по поводу турнира. Как спортсмен, который проехал много турниров — чемпионат Европы, Олимпиаду, — скажу, что это очень крутой турнир, невероятные эмоции, невероятный накал», — заявил Алиев. Он также отметил красиво украшенную арену и борта.

Алиев — чемпион Европы 2020 года. На его счету также серебро турнира 2018 года и победа на чемпионате России в 2020-м. Он участвовал в Олимпийских играх — 2018, где в личном турнире занял седьмое место.

Чемпионат России по прыжкам прошел 18-19 января в Санкт-Петербурге. Он состоял из командного и индивидуального турниров.