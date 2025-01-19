Идею введения украинских санкций против Порошенко объяснили

Политолог Кошкин: Идея Киева ввести санкции против Порошенко связана с политикой

Идея властей Украины ввести санкции против экс-президента страны Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) связана с политической конкуренцией с действующим главой государства Владимиром Зеленским, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Начинается уже предвыборная борьба, конкуренция. Порошенко — один из лидеров. Да, конечно, [посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий армией республики Валерий] Залужный почему-то для Зеленского фигура номер один, но они договариваются, чтобы он не участвовал. А значит местных лидеров — [лидера партии «Батьковщина» Юлию] Тимошенко, Порошенко и других, кто появится на политическом небосклоне, будут давить. Вот сейчас надо вводить санкции против Порошенко, потому что еще не началась никакая выборная кампания, а они уже с Тимошенко в регионах стали говорить, что их поддерживает Залужный и что они победят», — сказал политолог.

Как сообщило украинское издание «Страна.ua», в Киеве задумались о возможном введении санкций против Петра Порошенко. О таких мерах в соцсетях высказываются его сторонники.

По информации журналистов, в офисе президента Украины действительно обсуждают возможность ограничений в отношении политика. Однако, по данным издания, в окружении Зеленского не все поддерживают эту идею.