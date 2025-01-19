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10:27, 19 января 2025Мир

Маск предрек конец Европы из-за пессимизма

Маск предположил, что повсеместный пессимизм в Европе приведет к ее концу
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предрек конец Европы из-за повсеместного пессимизма, который, по его мнению, распространен в этой части света. Об этом он высказался в соцсети X.

«Многие в Европе не имеют надежды на будущее или считают, что Европа в каком-то смысле плоха», — предположил миллиардер, призвав изменить такое мышление.

Маск комментировал собственный пост, где процитировал лозунг кандидата на пост канцлера Германии от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель Make Europe Great Again («Сделаем Европу снова великой»), что является калькой с девиза избранного президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

Ранее Маск заявил, что Европа находится на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Госдепа Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.

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