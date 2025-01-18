Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 18 января 2025Мир

Маск процитировал лозунг кандидата в канцлеры Германии

Илон Маск разместил в соцсети лозунг кандидата в канцлеры ФРГ Алисы Вайдель
Виктория Клабукова

Фото: Carlos Barria / Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился с подписчиками своего блога лозунгом кандидата на пост канцлера Германии от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Соответствующий пост появился на странице американского миллиардера в соцсети X (бывший Twitter).

Предвыборный лозунг Вайдель звучит как «Сделаем Европу вновь великой», что является калькой с девиза вновь избранного президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Ранее Илон Маск и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель посмеялись из-за совпадений в своих политических взглядах. Также предметом для шуток стало их «поддакивание» друг другу. Маск и Вайдель сошлись во мнении, что левая повестка негативно сказалась на образовании в Германии, а ограничения на высказывания в сети аналогичны цензуре СМИ Адольфа Гитлера.

Именно «Альтернатива для Германии», по мнению Маска, может «спасти» ФРГ. Традиционные политические партии страны, как выразился бизнесмен, подставили свой народ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

      Маск процитировал лозунг кандидата в канцлеры Германии

      Зеленского уличили в двуличии в вопросе мобилизации

      Искусанная обезьяной в Китае россиянка раскрыла подробности нападения

      На российском заводе разлилась кислота

      Стало известно о провалах в памяти у телеведущего Николаева

      Замкомандира ВСУ рассказал об отсутствии дисциплины в украинской армии

      Сирия запретила импорт российских товаров

      В российском городе школу закрыли на карантин из-за норовируса

      Информацию о старшем брате Владимира Путина нашли в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше