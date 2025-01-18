Маск процитировал лозунг кандидата в канцлеры Германии

Илон Маск разместил в соцсети лозунг кандидата в канцлеры ФРГ Алисы Вайдель

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился с подписчиками своего блога лозунгом кандидата на пост канцлера Германии от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Соответствующий пост появился на странице американского миллиардера в соцсети X (бывший Twitter).

Предвыборный лозунг Вайдель звучит как «Сделаем Европу вновь великой», что является калькой с девиза вновь избранного президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Ранее Илон Маск и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель посмеялись из-за совпадений в своих политических взглядах. Также предметом для шуток стало их «поддакивание» друг другу. Маск и Вайдель сошлись во мнении, что левая повестка негативно сказалась на образовании в Германии, а ограничения на высказывания в сети аналогичны цензуре СМИ Адольфа Гитлера.

Именно «Альтернатива для Германии», по мнению Маска, может «спасти» ФРГ. Традиционные политические партии страны, как выразился бизнесмен, подставили свой народ.