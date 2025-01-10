Маск и кандидат в канцлеры Германии посмеялись из-за совпадений во взглядах

WP: Маск и Вайдель посмеялись над тем, как часто они говорили друг другу «да»

Американский миллиардер Илон Маск и сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель посмеялись из-за совпадений в своих взглядах на политику, а также над тем, как часто в своем разговоре они говорили друг другу «да». Об этом сообщает The Washigton Post (WP).

«Маск и Вайдель сошлись во мнении, что правила высказываний в интернете аналогичны цензуре СМИ Адольфа Гитлера. Они также были едины в идее о том, что немецкое образование пострадало от левой повестки дня. В разговоре о нежелании окружать себя людьми, которые постоянно со всем соглашаются, они посмеялись над тем, как часто они отвечали друг другу "да"», — передает газета.

Ранее Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и Илон Маск смогут урегулировать конфликт на Украине. По ее словам, европейские элиты отказались от всего, включая военную мощь и дипломатические усилия, поставив себя в полную зависимость от Вашингтона.