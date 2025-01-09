В Германии заявили о возможности Маска и Трампа закончить украинский конфликт

Кандидат в канцлеры Германии Вайдель: Маск и Трамп закончат конфликт на Украине

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск смогут закончить вооруженный конфликт на Украине. Об этом она упомянула во время беседы с американским предпринимателем, пишет РИА Новости.

«Моя надежда на Дональда Трампа и вас — вашей администрации — состоит в том, что вы как можно скорее закончите эту ужасную войну, потому что европейцы не могут это сделать», — обратилась Вайдель к Маску.

По ее словам, европейские элиты отказались ото всего, включая военную мощь и дипломатические усилия, поставив себя в полную зависимость от США.

В конце прошлого года Илон Маск в соцсетях предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине благодаря тому, что Дональд Трамп выиграл выборы в США. Предприниматель подчеркнул, что бессмысленные жертвы скоро закончатся.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев. По словам политика, если бы он был президентом, то конфликт бы не начался.

