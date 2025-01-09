Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 9 января 2025Мир

В Германии заявили о возможности Маска и Трампа закончить украинский конфликт

Кандидат в канцлеры Германии Вайдель: Маск и Трамп закончат конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск смогут закончить вооруженный конфликт на Украине. Об этом она упомянула во время беседы с американским предпринимателем, пишет РИА Новости.

«Моя надежда на Дональда Трампа и вас — вашей администрации — состоит в том, что вы как можно скорее закончите эту ужасную войну, потому что европейцы не могут это сделать», — обратилась Вайдель к Маску.

По ее словам, европейские элиты отказались ото всего, включая военную мощь и дипломатические усилия, поставив себя в полную зависимость от США.

В конце прошлого года Илон Маск в соцсетях предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине благодаря тому, что Дональд Трамп выиграл выборы в США. Предприниматель подчеркнул, что бессмысленные жертвы скоро закончатся.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев. По словам политика, если бы он был президентом, то конфликт бы не начался.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории. Что его разозлило?

      В России прокомментировали проект Армении о вступлении в ЕС

      В Германии заявили о возможности Маска и Трампа закончить украинский конфликт

      На Украине заявили о мобилизации работников критически важных предприятий

      Самолет разведки США пролетел вблизи российской границы

      В Германии обвинили Меркель в разрушении страны

      Маск назвал необходимое условие для урегулирования конфликта на Украине

      Российские штурмовики захватили позиции ВСУ в ДНР

      В российском регионе ПВО предотвратила атаку дронами ВСУ

      В Бразилии частный самолет потерпел крушение на пляже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше