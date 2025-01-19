Назван сильнейший чемпионат 2024 года

IFFHS назвала итальянскую Серию А сильнейшим чемпионатом 2024 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем сайте опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года.

Лидером IFFHS назвала итальянскую Серию А. Также в тройку вошли испанская Примера и Английская премьер-лига (АПЛ).

В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Российская премьер-лига (РПЛ) расположилась на 73-м месте.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.