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05:24, 19 января 2025Мир

Названа причина возможного отказа Трампа от скорой встречи со Стармером

MoS: Трамп может отправить Стармера в конец очереди из-за вмешательства в выборы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп возможно откажется от скорой встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он может перенести ее «в конец очереди», помня о том, что активисты Лейбористской партии вмешивались в выборы, агитировав против него, такую причину назвала газета The Mail on Sunday (MoS), ссылаясь на источники в команде американского политика.

Согласно сведениям издания, ключевые советники будущего американского лидера обсуждают, нужно ли перенести встречу со Стармером в самый конец списка иностранных лидеров, которые хотят посетить Вашингтон для переговоров. Республиканцы не забыли, что британские лейбористы участвовали в 2024 году в предвыборной кампании кандидата от демократов Камалы Харрис.

В октябре штаб Трампа направил официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию об иностранном вмешательстве в выборы США из-за действий лейбористов. «Это оставило горький след», — подчеркнуло MoS.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп может посетить Китай в первые сто дней пребывания у власти. Его желание может быть продиктовано стремлением укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

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