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15:04, 19 января 2025Бывший СССР

Ракета пробила бомбоубежище на родине Зеленского

В Кривом Роге на родине Владимира Зеленского ракета пробила бомбоубежище
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Globallookpress.com

В украинском городе Кривой Рог ракета пробила бомбоубежище. Кадрами последствий удара поделился Telegram-канал «Шейх Тамир».

Судя по ролику, из-за удара помещение было частично разрушено. По словам авторов канала, значительно поврежденное бомбоубежище располагалось в бункере. Происхождение снаряда неизвестно — возможно, это была сработавшая ракета украинской ПВО.

Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского. «Инцидент ставит под сомнение надежность имеющихся бомбоубежищ», — заключил авторы канала «Шейх Тамир».

Ранее стало известно, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье был нанесен удар по заводу «Мотор Сич». «Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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