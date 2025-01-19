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17:30, 19 января 2025Силовые структуры

Стали известны подробности кражи 168 миллионов рублей из депозитария в Сочи

Директор сочинского депозитария Алексей Лазарев три года похищал деньги клиентов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Арестованный в январе в Сочи директор многофункционального депозитарного центра Алексей Лазарев похищал деньги своих клиентов на протяжении трех лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Работа строилась по принципу финансовой пирамиды: мужчина брал деньги у новых клиентов и перекладывал в ячейки граждан, которые скоро должны были прийти за деньгами. Общая сумма похищенных средств составила 168 миллионов рублей, часть из которых обвиняемый перевел в доллары и спрятал в лесу в тайнике.

Схема просуществовала довольно долгое время благодаря тому, что Лазарев заранее знал, когда и кто придет за своими средствами. Рухнула она после новогодних праздников, когда людям понадобились деньги: явившись в депозитарий, они обнаружили, что ячейки пусты. На данный момент известно о 18 потерпевших.

Ранее в пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что Центральный районный суд Сочи арестовал Лазарева и отправил в СИЗО до 15 марта. Тогда же стало известно об обнаружении полицейскими в лесу тайника, в котором частично хранились похищенные средства — 600 тысяч долларов удалось изъять.

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