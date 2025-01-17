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13:27, 17 января 2025Силовые структуры

Директора депозитария отправили в СИЗО за кражу из ячеек клиентов 168 миллионов рублей

В Сочи суд арестовал главу депозитария за хищение 168 млн руб из ячеек клиентов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Укравший 168 миллионов рублей из ячеек депозитария в российском городе попался полиции

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи арестовал директора многофункционального депозитарного центра Алексея Лазарева, обвиняемого в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края и предоставили видео из зала суда.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

На кадрах видно, как конвой ведет мужчину в наручниках. Его заводят в клетку.

Лазарева отправили в СИЗО до 15 марта. Защита просила о домашнем аресте либо залоге, однако суд не нашел оснований для такой меры.

Ранее 17 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании на рабочем месте исполняющего директора депозитария, оказавшегося причастным к краже сбережений 18 клиентов. Полицейские нашли в лесу тайник с частью похищенных средств — оттуда изъято 600 тысяч долларов. Задержанный признался, что закопал там два пакета с деньгами.

ЧП произошло на новогодних праздниках в депозитарии, расположенном на улице Войкова. Пропажу 14 января обнаружили клиенты, которые пришли за деньгами. Полиция установила, что ячейки были открыты при помощи штатных ключей, так как следы взлома не были обнаружены.

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