Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 17 января 2025Силовые структуры

Укравший 168 миллионов рублей из ячеек депозитария в российском городе попался полиции

МВД задержало подозреваемого в хищении 168 млн руб из депозитария в Сочи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек депозитарного центра в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

К краже причастен исполняющий директор организации, он задержан на рабочем месте и доставлен в отдел полиции.

Также полицейские нашли в лесу тайник с частью похищенных средств — оттуда изъято 600 тысяч долларов. Задержанный признался на видео, что закопал там два пакета с деньгами.

На кадрах виден мужчина, который ведет силовиков к тайнику.

В полицию поступили заявления от 18 потерпевших, хранивших свои сбережения в многофункциональном депозитарном центре.

ЧП произошло на новогодних праздниках в депозитарии, расположенном на улице Войкова. Пропажу 14 января обнаружили клиенты, которые пришли за деньгами. Полиция установила, что ячейки были открыты при помощи штатных ключей, так как следы взлома не были обнаружены.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден рассказал о данном Путину обещании про ядерное оружие на Украине

      Грузия предложила Армении и Азербайджану инициативу по сотрудничеству

      Около тысячи российских школьников решили направить на военно-учебные сборы

      В США продали поместье из культового фильма «Один дома»

      В российском регионе женщину осудят за расправу над своими детьми

      В РПЦ высказались об открытии платных прорубей на Крещение

      Раскрыты возможности «умного» прицела от «Калашникова»

      Укравший 168 миллионов рублей из ячеек депозитария в российском городе попался полиции

      В ВСУ сообщили об уничтожении украинских позиций под Покровском

      Повторное включение 100 российских компаний в санкционные списки объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше