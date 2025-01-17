Укравший 168 миллионов рублей из ячеек депозитария в российском городе попался полиции

МВД задержало подозреваемого в хищении 168 млн руб из депозитария в Сочи

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек депозитарного центра в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

К краже причастен исполняющий директор организации, он задержан на рабочем месте и доставлен в отдел полиции.

Также полицейские нашли в лесу тайник с частью похищенных средств — оттуда изъято 600 тысяч долларов. Задержанный признался на видео, что закопал там два пакета с деньгами.

На кадрах виден мужчина, который ведет силовиков к тайнику.

В полицию поступили заявления от 18 потерпевших, хранивших свои сбережения в многофункциональном депозитарном центре.

ЧП произошло на новогодних праздниках в депозитарии, расположенном на улице Войкова. Пропажу 14 января обнаружили клиенты, которые пришли за деньгами. Полиция установила, что ячейки были открыты при помощи штатных ключей, так как следы взлома не были обнаружены.