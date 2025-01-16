Количество потерпевших от кражи денег в депозитарии российского города увеличилось

В Сочи у 17 клиентов депозитария неизвестные украли 100 млн рублей

В Сочи увеличилось количество потерпевших от массовой кражи из ячеек в депозитарии. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в результате массового воровства денег как минимум пострадало 17 человек. Сумма причиненного ущерба сейчас составляет около 100 миллионов рублей. За последние сутки в полицию обратились еще 12 человек. Все они хранили деньги в многофункциональном депозитарном центре, расположенном на улице Войкова. Среди потерпевших оказались не только те, кто положил деньги в конце 2024 года, но и те, кто хранил там средства уже более года.

По предварительной информации, правоохранители установили, что ячейки были открыты при помощи штатных ключей, потому что следы взлома не были обнаружены.

Ранее сообщалось, что прибывшие на место происшествия криминалисты собрали восемь образцов ДНК сотрудников. Кроме того, из депозитария изъяли металлический ящик, моноблок, ресивер видеонаблюдения, пять дверец от ячеек с ключами и два упаковочных корешка.