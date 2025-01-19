Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 19 января 2025Мир

Стало известно о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа

Bloomberg: Шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье избранного президента США Дональда Трампа после выборов. Об этом сообщает Bloomberg.

С ноября 2024 года глава американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг, основатель Google Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Space X Илон Маск и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон прибыли в аэропорт Южной Флориды Палм-Бич 25 раз. Отмечается, что до этого на всех шестерых приходилось только десять поездок к Трампу в год.

«Находящийся поблизости частный клуб Дональда Трампа в Палм-Бич — Мар-а-Лаго — стал новым центром власти, поскольку там избранный президент радостно принимает титанов промышленности перед своим вторым сроком», — говорится в статье.

Кроме того, поместье Трампа посещали и другие крупные предприниматели, в том числе братья-миллиардеры Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, а также самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт.

Ранее Билл Гейтс обсудил с избранным президентом США проблемы глобального здравоохранения. По его словам, «долгий и на самом деле довольно увлекательный ужин» состоялся около двух недель назад. Встреча длилась около трех часов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Вашингтоне прошла тысячная акция протеста против Трампа. Чем не нравится американцам избранный президент США?

      ПВО сбила беспилотники в двух российских регионах

      В США заблокировали TikTok

      В Британии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      Генпрокуратура подала иск в суд к владельцам Петербургского нефтяного терминала

      Стало известно о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа

      В Гренландии рассказали о желании заключить оборонное соглашение с США

      Украинские пленные рассказали о приказе убивать русскоговорящих

      На Западе рассказали о возможных последствиях нового решения Евросоюза по России

      В Великобритании раскритиковали Стармера из-за соглашения с Киевом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше