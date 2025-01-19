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18:27, 19 января 2025Мир

Трамп пообещал издать указ об отсрочке запрета TikTok

Трамп пообещал издать 10 января указ об отсрочке запрета TikTok в США
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Abbie Parr / AP

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал издать указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

«Я издам указ в понедельник, чтобы продлить период времени до момента, когда запрет по закону вступает в силу, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности», — написал он.

Политик также уточнил, что согласно указу ни одна компания не будет нести ответственность за поддержание работы интернет-сервиса до издания документа.

В США в воскресенье, 19 января, заблокировали сервис коротких видео TikTok. «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться им», — говорится в сообщении, которое появляется у пользователей из Соединенных Штатов при попытке открыть приложение сервиса.

Затем пользователи TikTok из России обратили внимание на перебои в работе сервиса. Согласно полученной информации, к 12:40 по Москве пользователи оставили 3392 жалобы на проблемы с доступом.

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