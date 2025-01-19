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02:07, 19 января 2025Мир

В немецком зоопарке застрелили четырех антилоп

Leipziger Volkszeitung: В зоопарке Лейпцига застрелили четырех антилоп личи
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В немецком зоопарке застрелили четырех антилоп личи, поскольку их некуда было пристроить. Об этом пишет газета Leipziger Volkszeitung.

Уточняется, что трагический инцидент произошел в зоопарке Лейпцига. По информации издания, животных не удалось перевести в другой зоопарк, а в старом для них не хватало места. Застреленных парнокопытных отправят на корм хищникам, уточняется в материале.

Газета подчеркнула, что зоопарки идут на такую крайнюю меру только после исчерпания всех возможностей пристроить своих подопечных. Руководство зоопарка приняло решение о ликвидации антилоп после провальной попытки перевода животных через Европейскую программу по разведению исчезающих видов.

Ранее сообщалось, что в Теннесси, США, верблюд сбежал из зоопарка, напал на двух мужчин и убил их. Когда одного из пострадавших перемещали в скорую, верблюд бросился на машину шерифа, и ему пришлось застрелить животное.

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