Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:34, 19 января 2025Мир

В США осадили Блинкена после его слов об Украине

Хинкл напомнил Блинкену, что помощь США привела к смерти почти 1 млн украинцев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл осадил уходящего с поста госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о военной помощи Украине. Он напомнил в соцсети Х, к чему на самом деле привела эта поддержка.

Таким образом представитель СМИ отреагировал на недавнее заявление Блинкена, по мнению которого американское руководство дало Украине возможность оставаться «независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего».

«Вы дали украинским нацистам 250 миллиардов долларов», — написал Хинкл, добавив, что эти действия привели лишь к почти одному миллиону жертв среди граждан республики «в прокси-войне НАТО».

Ранее Блинкен рассказал, при каких условиях можно будет заключить «хорошую сделку» по Украине. Одно из них — желание Киева завершить боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Вашингтоне прошла тысячная акция протеста против Трампа. Чем не нравится американцам избранный президент США?

      В Израиле сделали заявление насчет возможных мирных переговоров по Украине

      Спецпосланник Трампа захотел посетить сектор Газа

      В Германии эвакуировали людей с вокзала из-за угрозы взрыва

      В Минобороны рассказали о разбившем диверсионную группу ВСУ сержанте

      В США осадили Блинкена после его слов об Украине

      Российские войска взяли под контроль село Ясеновое в ДНР

      В США сообщили о планах Трампа посетить Китай в первые сто дней после инаугурации

      В Турции задержали звезду OnlyFans

      Запущенная Трампом криптовалюта взлетела в цене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше