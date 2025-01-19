В США осадили Блинкена после его слов об Украине

Хинкл напомнил Блинкену, что помощь США привела к смерти почти 1 млн украинцев

Американский журналист Джексон Хинкл осадил уходящего с поста госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о военной помощи Украине. Он напомнил в соцсети Х, к чему на самом деле привела эта поддержка.

Таким образом представитель СМИ отреагировал на недавнее заявление Блинкена, по мнению которого американское руководство дало Украине возможность оставаться «независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего».

«Вы дали украинским нацистам 250 миллиардов долларов», — написал Хинкл, добавив, что эти действия привели лишь к почти одному миллиону жертв среди граждан республики «в прокси-войне НАТО».

Ранее Блинкен рассказал, при каких условиях можно будет заключить «хорошую сделку» по Украине. Одно из них — желание Киева завершить боевые действия.