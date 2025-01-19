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14:32, 19 января 2025Мир

Захарова рассказала о зверствах над мирными жителями в курском селе

Захарова: Зверства над мирными в Русском Поречном — констатация терроризма
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Зверства над мирными жителями в селе Русское Поречное Курской области являются констатацией террористического нутра Киева. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

«Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями», — сказала она.

Ранее военнослужащие группировки «Север» ВС РФ рассказали, что в подвале дома в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела пожилых людей, замученных украинскими военными.

По их словам, они нашли тела как минимум двух женщин и одного старика. Их со связанными руками загнали в подвал и закинули туда несколько гранат.

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